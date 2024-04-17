إسلام رضا وأحمد طارق: هدفنا تشريف مصر في دوري المقاتلين بالرياض

الفجر الرياضي
إسلام رضا
إسلام رضا

يواصل المقاتلان المصريان إسلام رضا وأحمد طارق، استعداداتهما المكثفة واليومية تمهيدا للمشاركة في الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين (PFL) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة المقبلة.

إسلام رضا وأحمد طارق: هدفنا تشريف مصر في دوري المقاتلين بالرياض

وكانت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، إطلاق PFL الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو الدوري الدولي الثاني للترويج، وسيبدأ في أبريل الجاري، وستقدم الرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صيغة موسم رياضي مثيرة مكونة من 4 أحداث تضم أفضل المقاتلين في المنطقة.

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من جانبه، كشف المقاتل أحمد طارق، عن استعداداته المكثفة واليومية للمشاركة في البطولة، وأنه يعشق تلك الرياضة بعدما سعى لتجربة العديد من الرياضات واختار القتال الرياضي الاحترافي لأنه لعبة تحتاج إلى العقل بجانب التكوين العضلي والتدريب والمستمر، وبدأ مشواره كهاو وحاليا يعد واحدا من أفضل اللاعبين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاهز لأن يرفع اسم مصر عاليا في الدوري ويواصل مسيرة الانتصارات.

أما المقاتل إسلام رضا والملقب بالزومبي المصري والذي يواصل تدريباته اليومية بالقاهرة استعدادا للبطولة، أكد أنه جاهز لتشريف مصر في البطولة التي تنطلق في العاصمة السعودية الرياض يوم ١٠ مايو المقبل، وأنه يستعد بكل قوة، لأنها كانت واحدة من أهم أحلامه، ويحلم بأن يتوج بها، وأن تلقى اللعبة مزيدا من الاهتمام الإعلامي وكذلك على مستوى الدولة.

رابطة المقاتلين المحترفين الزومبي المصري الرياض اسلام رضا إسلام رضا وأحمد طارق

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