طريقة تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم..تعرف عليها

تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم يمكن للمستخدمين توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واتساب واحد باستخدام ميزة “وضع المرافقة” التي قدمها واتساب في أبريل، بالإضافة إلى الهاتف الرئيسي، حيث تم تسجيل الحساب لأول مرة، وتتكون الأجهزة الأربعة من جهازي كمبيوتر أو اثنين من الهواتف المحمولة، بينما تتيح هذه الميزة لمستخدمي الواتساب استخدام حساباتهم على أجهزة مختلفة، والانضمام إلى المحادثات الحالية، وإجراء مكالمات صوتية ومرئية، فإنها تمنع أيضًا المستخدمين من الوصول إلى التحديثات وتحديثات الحالة ومعلومات القناة على هواتفهم الاحتياطية وقبل أن تعرفه، سوف يختفي وتصبح الرسائل الصوتية على الواتساب مسموعة بعد الانتهاء من التسجيل بدقة عالية ويتم الإعلان عن تحسينات كبيرة على تحديثات الحالة بواسطة الواتساب.

تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم



لمعرفة تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم من خلال ما يلي:



تحديث أو تنزيل أحدث إصدار من برنامج الواتساب من متجر البرامج أو متجر Google Play للهواتف الذكية iPhone وAndroid.

قوم بتشغيل الواتساب وحدد اللغة التي تريدها على الهاتف الآخر.

سيُطلب منك بعد ذلك إدخال رقم هاتفك؛ ومع ذلك، يمكنك تخطي هذه الخطوة واختيار خيار “ربط جهاز آخر” في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة للوصول إلى القائمة.

ستتلقى رمز الاستجابة السريعة بعد تحديد خيار “ربط جهاز آخر”.

استخدم جهازك الأساسي لفتح الواتس أب.

قوم بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على جهازك المحمول الثاني من خلال النقر على ربط الجهاز.



طريقة اخري تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم



تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم يمكنك استخدام “الربط عبر رقم الهاتف” على هاتفك البديل إذا لم تتمكن من الوصول إلى هاتفك الأساسي وعند إدخال رقم هاتفك الرئيسي هناك، سيظهر رمز التحقق وبعد ذلك، قم بتحديث جهازك الأساسي بالرمز الفريد.