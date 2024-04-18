وزيرا المالية الكوري والياباني يتعهدان بالتدخل للحد من تقلبات سوق العملات

أعرب وزيرا المالية الكوري الجنوبي والياباني عن مخاوف جدية بشأن الضعف الحاد للعملتين الكورية واليابانية مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية، قال الوزير الكوري تشوي سانج-موك ونظيره الياباني شونيتشي سوزوكي خلال اجتماعهما في واشنطن امس إنه يمكنهما اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من تقلبات السوق.

وانخفض سعر الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي إلى المستوى الذي تتم مراقبته عن كثب وهو 1400 وون خلال التداول اليومي للمرة الأولى منذ عام 2022 قبل أن ينتهي عند مستوى منخفض جديد لعام 2024 عند 50.1394 وون.

واقترب الين الياباني من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية، حيث سجل في أحدث التعاملات 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاما عند 154.79 في الجلسة السابقة.

وانخفضت العملة اليابانية نحو تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.