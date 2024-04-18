استثمارات قطاع التعدين في السعودية تتجاوز 1.5 تريليون ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في تقرير لها أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية يناير الماضي بلغ 152 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة، والتي تحت الإنشاء إلى 11ألفا و672 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغت 1.539 تريليون ريال.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزارة أصدرت 152 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يناير الجاري، استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصًا فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصًا.

وأظهر ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% عام 2023م، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة العام الماضي، 1379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر إن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 % من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.

ورفعت السعودية تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023م.