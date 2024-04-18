توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة بين الإمارات وكوستاريكا



وقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي تهدف لتعزيز التدفقات التجارية بين البلدين واتاحة فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

يشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا سجلت في نهاية 2023 زيادة بنحو 7 % مقارنة بعام 2022.

هذا ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصرا أساسيا في خطط الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031