توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة بين الإمارات وكوستاريكا

الاقتصاد
بوابة الفجر


وقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي تهدف لتعزيز التدفقات التجارية بين البلدين واتاحة فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

يشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا سجلت في نهاية 2023 زيادة بنحو 7 % مقارنة بعام 2022.

هذا ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصرا أساسيا في خطط الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مديد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. لقاء جنوني وأسطوري (شاهد الملخص كامل فيديو)

عاجل: أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 18-4-2024

عاجل.. محامي حسين الشحات يفاجيء الجميع في جلسة التحقيق بقضية محمد الشيبي

هنري يصرح ريال مدريد كان أفضل من مانشستر سيتي ويستحق التأهل

عاجل.. تأجيل محاكمة حسين الشحات في قضية محمد الشيبي

عاجل.. رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا

بايرن ميونخ يعلن التفاوض مع ناجلسمان لتدريب الفريق.. وهذا شرط المدرب للعودة