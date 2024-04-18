"إيتيدا" تُصدر تقريرًا بأكثر الوظائف طلبًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقريرًا إحصائيًا بأكثر الوظائف طلبًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في مصر خلال الفترة الأخيرة، استنادًا إلى الاحتياجات الحالية لشركات التكنولوجيا وتحليل نتائج آخر ملتقيات للتوظيف نظمتها الهيئة بمشاركة نحو 125 شركة محلية وعالمية خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024.



ووفقًا لتحليل بيانات نحو 3200 وظيفة متاحة بشركات تكنولوجيا المعلومات، تصدرت وظائف تطوير البرمجيات القائمة بنسبة تجاوزت 58%، تلتها وظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9%، ثم وظائف في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بنفس النسبة.



وكشف التقرير عن أن الوظائف التخصصية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تجاوزت 7.5%، ثم وظائف أمن المعلومات بنسبة نحو 4.4%، ثم وظائف تحليل البيانات بنسبة 3.7%، ومجال الفنون الرقمية بنسبة 3.2%، في حين بلغت نسبة الوظائف المعروضة في مجال هندسة الاتصالات 2.4%، وفي مجالات البحث والتطوير قُدرت الوظائف بنسبة 1.15%.



ومن ناحية أخرى، كشف تحليل البيانات الخاصة بالوظائف المطلوبة في مجال خدمات التعهيد عن أن اللغة الإنجليزية كانت الأكثر طلبًا في مراكز الاتصال وخدمات الأعمال الدولية، وتخطت نسبة الوظائف التي تتطلب إتقان اللغة الإنجليزية حاجز 49%، تلتها الوظائف باللغة الألمانية بنسبة 23%، ثم اللغة الفرنسية بنسبة 14%، وأخيرًا اللغة الإيطالية بنسبة 13% من إجمالي الوظائف المطلوبة.



وجدير بالذكر أن الهيئة تحرص على تنظيم ملتقيات التوظيف بهدف ربط وتشبيك الكوادر المؤهلة بالشركات العاملة بالقطاع، ورفع الوعي الوظيفي لدى الشباب المصري ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات. وتجذب تلك الملتقيات الخريجين من مختلف التخصصات، مما يؤكد أن العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات لا يقتصر على خريجي كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات، لكن يتسع أيضًا ليشمل خريجي كافة الكليات بمختلف تخصصاتهم مما يعكس نمو القطاع وقدرته على التوسع إلى آفاق أرحب. ويشارك في الملتقيات مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات، الأمر الذي يعكس ازدهار صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنوع مجالات العمل والفرص المتاحة بالقطاع.



وتُعد مضاعفة صادرات الخادمات الرقمية أحد الأهداف الاستراتيجية في خطط عمل الهيئة. وساهمت الجهود المبذولة في هذا المجال في نمو صناعة التعهيد في مصر بنسبة 54% في عام 2023، مدفوعًا بدخول شركات عالمية واستثمارات أجنبية جديدة وتوسع الاستثمارات الموجودة بالفعل من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري.