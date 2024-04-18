موعد اجتماع البنك المركزي القادم بشأن أسعار الفائدة

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البنك المركزي
البنك المركزي

موعد اجتماع البنك المركزي دائمًا وأبدًا يشغل الرأي العام المصري وذلك لما له من تأثير على أسعار الفائدة وكذلك الأسعار بشكل عام في الأسواق.

 

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

ويتساءل الرأي العام المصري عن موعد اجتماع البنك المركزي القادم وذلك لمعرفة موعد ذلك الاجتماع الذي سيؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية في مصر.

البنك المركزي

موعد اجتماع البنك المركزي مايو 2024

وعن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، فمن المنتظر أنّ يكون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو من الشهر المقبل لمناقشة أسعار الفائدة سواء بالتثبيت أو الزيادة، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

يذكر أن جرى إلغاء اجتماع البنك المركزي المصري في 28 مارس الماضي، وذلك بسبب عمل اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، إذ قررت لجنة السياسة النقدية رفع  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليكون بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75%.

البنك المركزي

وتم عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، كما تقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.

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مواعيد اجتماعات البنك المصري المتبقية

وفيما يلي يقدم "الفجر" مواعيد اجتماعات البنك المصري المتبقية بعد موعد اجتماع البنك المركزي مايو 2024:

  • موعد اجتماع البنك المركزي الرابع في 2024 سيكون يوم 18 يوليو.
  • موعد اجتماع البنك المركزي الخامس في 2024 سيكون يوم 5 سبتمبر
  • موعد اجتماع البنك المركزي السادس في 2024 سيكون يوم 17 أكتوبر
  • موعد اجتماع البنك المركزي السابع في 2024 سيكون يوم 21 نوفمبر
  • موعد اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير لعام 2024 سيكون في يوم 26 ديسمبر
     
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