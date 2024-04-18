كريم محمود عبدالعزيز يطرح برومو مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني.. فيديو

الفجر الفني
البيت بيتي
البيت بيتي

 

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز برومو مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني وكشف أيضا عن موعد عرضه على منصة "شاهد"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

علق "كريم" قائلا: "البرومو الرسمي لمسلسل البيت بيتي الجزء الثاني ٢٥ أبريل على شاهد".

تفاصيل مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني

مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر ويشارك معهم كوكبة من نجوم الفن منهم: محمد محمود عبد العزيز وميرنا جميل وسليمان عيد وسامى مغاورى ومحمود حافظ.

وتدور أحداث العمل فى إطار رعب كوميدي حول شوقي أو بينو «مصطفى خاطر» وبعد أن استقر في العين السخنة يجبر على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية الميراث مع أشقائه وابن عمه كراكيري «كريم محمود عبد العزيز» لكنه يواجه مغامرات مرعبة مع ابن عمه.


تفاصيل مسلسل "البيت بيتي" الجزء الأول

يذكر آن مسلسل "البيت بيتي" الجزء الأول عُرض في مايو 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا منذ بداية عرضه على منصة شاهد، المسلسل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر وشارك معهم الكثير من الفنانين من منهم: وميرنا جميل، وسليمان عيد وغيرهم، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب ومن إخراج خالد مرعي.

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