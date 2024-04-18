بيومي يقود تشكيلة الإسماعيلي أمام زد بالدوري المصري

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه لمواجهة زد بعد قليل بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام نادي زد

التشكيل المختار جاء على النحو كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع:  محمد دسوقي،محمد نصر،محمد عمار،محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الساعي،هشام محمد،محمد مخلوف،عبد الرحمن مجدي،إيريك تراوري.

وفي الهجوم: نادر فرج.

ماركا الإسبانية: فضيحة كروية من الزمالك في ديربي القاهرة

عاجل.. الزمالك يتسلم حكم عزل حسام المندوه من مجلس الإدارة

وجاءت دكة البدلاء للنادي الإسماعيلي خلال مواجهة الليلة كالتالي:

محمد فوزي – عبد الكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد زيدان – حمدي النقاز – محمد حسن – أحمد الشيخ – محمد عبد السميع – مروان حمدي.
 

ايهاب جلال الإسماعيلي تشكيل الاسماعيلي نادي زد الاسماعيلي ونادي زد

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق يطالب الخطيب بالتدخل لحل أزمة عبدالمنعم

إبراهيم صلاح يشيد بثنائي الزمالك.. ويوضح: موتيابا ليس زيزو
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مديد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي

عاجل.. ممدوح عباس يفتح النار بعد "منشور" أحمد سليمان

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. لقاء جنوني وأسطوري (شاهد الملخص كامل فيديو)

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلانتا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024

عاجل من رئيس غرفة صناعة الحبوب بشأن أسعار الخبز والفينو بالأوزان

عاجل | شعبة المخابز: نعمل على انخفاض أسعار رغيف الفينو والخبز ودعم توجهيات الحكومة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × أتلانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا بث مباشر دون تقطيع | بدوري أوروبا 2024