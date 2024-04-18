بيومي يقود تشكيلة الإسماعيلي أمام زد بالدوري المصري
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه لمواجهة زد بعد قليل بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.
تشكيل الإسماعيلي أمام نادي زد
التشكيل المختار جاء على النحو كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد عادل.
خط الدفاع: محمد دسوقي،محمد نصر،محمد عمار،محمد بيومي.
خط الوسط: عمر الساعي،هشام محمد،محمد مخلوف،عبد الرحمن مجدي،إيريك تراوري.
وفي الهجوم: نادر فرج.
وجاءت دكة البدلاء للنادي الإسماعيلي خلال مواجهة الليلة كالتالي:
محمد فوزي – عبد الكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد زيدان – حمدي النقاز – محمد حسن – أحمد الشيخ – محمد عبد السميع – مروان حمدي.