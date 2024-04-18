زد يحرج الإسماعيلي أمام أعين جماهيره ويقتنص ثلاث نقاط غالية

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

نجح فريق الكرة الأول بنادي زد في تحقيق الفوز خلال مواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري العام، بهدفين مقابل هدف.

زد يحرج الإسماعيلي أمام أعين جماهيره ويقتنص ثلاث نقاط غالية

وتمكن فريق زد من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 19 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد الصغيري.

وجاء الهدف من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد أن قام مدافع الدراويش بتشتيتها خارج المنطقة.

وسجل عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني بطريقة رائعة عند الدقيقة 44 من زمن المباراة، بعد تمريرة ساحرة من مصطفى سعد ميسي.

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ونجح الإسماعيلي في تسجيل هدفه الوحيد في اللقاء، عن طريق البديل الذهبي أحمد الشيخ، في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بأسيست من حمدي النقاز.

وبهذا الفوز أصبح فريق زد أف سي في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما يتوقف رصيد الدراويش عند النقطة 18 بالمركز الرابع عشر.
 

الإسماعيلي نادي زد الاسماعيلي وزد أحمد الشيخ عبد الرحمن البانوبي

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