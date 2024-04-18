لتجهيز اللاعبين بدنيًا.. تدريبات خاصة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 تدريبات خاصة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية 

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة الفنية، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

نجم الزمالك السابق يوضح سبب عدم تأييده لتعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب

نجم الزمالك السابق يطالب الخطيب بالتدخل لحل أزمة عبدالمنعم

ومن المقرر تقام مباراة العودة  يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.
 

الزمالك الكونفدرالية دريمز الغاني دريمز الزمالك ودريمز

مواد متعلقة

يد الزمالك يفوز على بي إم سي الكونغولي في دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بالجزائر

توك شو سبورت| مفاجأة نارية بشأن مستقبل كولر مع الأهلي ونائب رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الزمالك الثاني
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مديد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي

عاجل.. كلوب يفاجئ صلاح بتعليق مثير بعد الخروج من الدوري الأوروبي

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. لقاء جنوني وأسطوري (شاهد الملخص كامل فيديو)

عاجل.. أولى تصريحات كلوب بعد إقصاء ليفربول من الدوري الأوروبي

يلا كورة لايف⚽⚽.(1-0).. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا بث مباشر دون تقطيع | بدوري أوروبا 2024

يلا كورة لايف جاري الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلانتا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد الآن دون ولا مليم💸⚽ .. بث مباشر ليفربول وأتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل.. ممدوح عباس يفتح النار بعد "منشور" أحمد سليمان