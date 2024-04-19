ماسك الكركديه: العناية الطبيعية بالبشرة والشعر، يُعتبر الكركديه أو زهرة الهِبِسكوس واحدًا من النباتات الطبيعية الغنية بالمركبات الفعّالة التي تعمل على تحسين صحة البشرة والشعر. في هذا المقال، سنتحدث عن فوائد ماسك الكركديه للبشرة والشعر، وكيفية تحضيره في المنزل.

فوائد ماسك الكركديه للبشرة:

1. تقشير البشرة: يحتوي الكركديه على حمض الألفا هيدروكسي الذي يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام، مما يؤدي إلى بشرة نظيفة ومشرقة.

2. مكافحة الشيخوخة: بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الكركديه، يمكن أن يساعد في تقليل ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

3. تهدئة البشرة: يُعتبر الكركديه مهدئًا للبشرة، حيث يساعد في تهدئة الالتهابات والتهيجات وتقليل الاحمرار.

فوائد ماسك الكركديه للشعر:

1. تقوية الشعر: يحتوي ماسك الكركديه على فيتامينات ومعادن تعزز صحة فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر.

2. تحسين نمو الشعر: بفضل خصائصه المغذية، يمكن أن يعزز نمو الشعر ويساعد في منع التساقط.

3. تنعيم الشعر: يُعتبر الكركديه مرطبًا طبيعيًا للشعر، مما يجعله ناعمًا وسهل التسريح.

كيفية تحضير ماسك الكركديه:

- المكونات:

- مسحوق الكركديه: ملعقة كبيرة.

- الماء الوردي (ماء الورد) أو الماء العادي: نحو 2-3 ملاعق صغيرة.

- عسل طبيعي: ملعقة صغيرة (اختياري).

- الطريقة:

1. في وعاء صغير، قومي بمزج مسحوق الكركديه مع الماء الوردي حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

2. إذا كنت ترغبين في إضافة العسل، يمكنك إضافته الآن ومزجه مع الخليط.

3. بعد تنظيف البشرة جيدًا، ضعي القناع بالتساوي على الوجه والرقبة، وتجنبي منطقة حول العينين.

4. اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

5. بعد انتهاء الوقت، اشطفي القناع بالماء الفاتر وجففي البشرة بلطف.

استمتعي بفوائد ماسك الكركديه لبشرة نضرة وشعر صحي بطريقة طبيعية وفعّالة.