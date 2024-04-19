أسعار النفط تقفز وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

الاقتصاد
بوابة الفجر


قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل اليوم الجمعة وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلا.

وبحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 89.74 دولار للبرميل. وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا 2.56 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 84.66 دولار للبرميل.

ونقلت محطة "إيه.بي.سي نيوز" عن مسؤول أمريكي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور. وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك موقع نطنز الذي يحتل المكانة الأبرز في البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أنه تم تحويل عدة رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني.

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أسعار النفط تقفز وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

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