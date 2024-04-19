الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كولومبيا



شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية كولومبيا، غوستافو بيترو أوريغوــ عبر تقنية الاتصال المرئي ــ توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وقع الاتفاقية كل من وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا، جيرمان أومانيا.

وقال رئيس الإمارات إن الشراكة الإماراتية ــ الكولومبية تمهد لانطلاق حقبة جديدة من التعاون المثمر والنمو الاقتصادي المشترك، موضحًا أن شراكتهما تنطلق من قاعدة متنوعة من المصالح المشتركة والصداقة الممتدة بجانب العلاقات التجارية المزدهرة بين البلدين، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام".



وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إلى تعزيز التدفقات التجارية البينية عن طريق خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق لكل من صادرات السلع والخدمات مع فتح مسارات للاستثمار والمشروعات المشتركة في قطاعات مثل الطاقة، والبيئة، والسياحة، والبنية التحتية، والزراعة، وإنتاج الغذاء.

وسجلت التجارة غير النفطية بين الدولتين نموًا قياسيًا بنسبة 43% في عام 2023 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 553.1 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة الإجمالية للأرقام المسجلة في عام 2021، حسب الوكالة.

كما وقع البلدان خلال السنوات الأخيرة عددًا من اتفاقيات التعاون التي شملت مجالات الطيران، والطاقة المتجددة، والبيئة، والهيدروجين، والسفر، والمناطق الحرة، والذكاء الاصطناعي.