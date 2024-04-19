الولايات المتحدة تستعد لتوزيع سلعًا بقيمة مليار دولار على دول تعاني من ارتفاع معدلات الجوع



ستوزع وزارة الزراعة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سلعًا أولية أميركية بقيمة مليار دولار على دول تعاني من ارتفاع معدلات الجوع، حسب ما أعلنت الجهتان.

وتعد البلدان التي ستتلقى المساعدات من بين الأكثر تضررًا من الجوع، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومن بين هذه الدول: الكونغو الديمقراطية، واليمن، وجنوب السودان، والسودان، وهايتي.

وارتفع عدد الذين يعانون من مستوى جوع متوسط إلى حاد في أنحاء العالم في عام 2023 بواقع 745 مليون شخص مقارنة بعام 2015، مما يعنى وفقًا للأمم المتحدة صعوبة تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، حسب وكالة رويترز.

وذكرت الأمم المتحدة أن أسباب انتشار الجوع هي الصراعات، وتغير المناخ، وطول أمد التعافي من جائحة كوفيد-19 بالنسبة لفقراء العالم.

ويزداد معدل الجوع بأكبر وتيرة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن السلع الأولية المزروعة في الولايات المتحدة المقرر شراؤها وإرسالها إلى الخارج تشمل الحبوب والبقوليات.

ومن المقرر أن تشتري وزارة الزراعة الأميركية السلع على أن تتولى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية توزيعها.

وارتفعت معدلات جوع في الولايات المتحدة أيضًا في أعقاب جائحة كوفيد 19، إذ أنفقت وزارة الزراعة نحو 2.3 مليار دولار في عام 2022 لشراء مواد غذائية للمدارس، وبنوك الطعام.

وقال وزير الزراعة، توم فيلساك، في بيان: "مع وجود ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة على مستوى العالم، فإن القطاع الزراعي الأميركي في وضع جيد يمكنه من تقديم المساعدة الغذائية المنقذة للحياة".