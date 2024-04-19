"أعرف الملعب جيدا" رامي ربيعة يتحدث عن مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
رامي ربيعة
رامي ربيعة

تحدث رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة يتحدث قبل مواجهة مازيمبي

رببعة قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"لعبت هنا من قبل وأعلم الأجواء هنا جيدًا".

وأضاف مدافع الأهلي:"لدينا تركيز في مباراة غدًا ولا ننظر إلى التاريخ".

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وتابع:"نعلم أن فريق مازيمبي فريق قوي ولا بد أن تكون خطوطنا قريبة من بعض".

وأكمل:"هدفنا الفوز في كل المباريات لأننا النادي الأهلي".
 

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