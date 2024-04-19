تراجع نيكاي الياباني مع انخفاض الأسهم المرتبطة بالرقائق والتوتر في الشرق الأوسط

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء يومي له في أكثر من عام ونصف العام اليوم  مع تكبد الأسهم المرتبطة بالرقائق خسائر لتسير على درب تي.إس.إم.سي التايوانية، فيما قوضت الاضطرابات في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المخاطرة.
 

وانخفض نيكي 2.66 % ليغلق عند 37068.35 نقطة في أكبر تراجع يومي له منذ سبتمبر 2022، وتراجع 206 أسهم من أصل 225.
 

ونزل المؤشر إلى 36733.06 نقطة في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ الثامن من فبراير.
 

وهوى سهم تي.إس.إم.سي المدرجة في تايبه بنحو 7 %.
 

ونزل سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 8.74 %، وانخفض سهم أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق 4.38 %.
 

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 % ليغلق عند 2626.32 نقطة.

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