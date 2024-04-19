طريقة عمل الكفتة المشوية معلقتين فقط عالكفته وانسى أنها تفك أو تكش

تعتبر الكفتة المشوية وجبة محببة لدى الكثيرين في الوطن العربي، وهي تجمع بين النكهات الغنية وطرق التحضير المختلفة التي تشبع الذوق العربي في هذا المقال سوف نستكشف أسرار تحضير كفتة الحاتي رقم1 في مصر، كي تصبح متكاملة النكهات، متماسكة على السيخ وطرية بشكل يلبي التوقعات، انطلق معنا في رحلة الغوص بتفاصيل تحضير الكفتة المشوية في الفرن مع مقادير دقيقة وخطوات واضحة لتحقيق أفضل النتائج والاستمتاع بطبق كفتة مميز يضيف إلى مائدتك لمسة شهية وممتعة.

مقادير عمل الكفتة المشوية



قبل أن تبدأ تأكد من توفر المكونات التالية لتحضير الكفتة المشوية:



1 كجم لحم مفروم (خشن)

250 جرام دهن خروف

2 بصلة متوسطة الحجم، منشورة ناعمًا

4 ملعقة كبيرة أرز

1/2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة صغيرة باكينج باودر

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (للتزيين)

ملح حسب الذوق

نصف ملعقة من الفلفل الأخضر الحلو مطحون

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم



طريقة تحضير الكفتة المشوية



تحضير اللحم: ابدأ بخلط اللحم المفروم مع دهن الخروف.

إضافة المكونات: أضف البصل المفروم، الأرز، عصير الطماطم، والبهارات إلى اللحم والدهن، ومن بينها الباكينج باودر والفلفل الأخضر المطحون.

خلط المكونات: اخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

التتبيل والراحة: بعد الخلط، توضع الخلطة جانبًا لترتاح، مما يساعد على تماسك الكفتة.

تشكيل الكفتة: قسّم الخليط إلى قطع صغيرة وشكلها على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

الشوي: يمكنك شوي الكفتة على الفحم لمنحها نكهة مميزة أو في الفرن في صينية معدة للشوي، وذلك حسب التجهيزات المتوفرة لديك.

التقديم: قدم الكفتة المشوية مع القليل من بقدونس المفروم على الوجه للزينة.

يمكن تقديم الكفتة المشوية مع الخبز العربي أو الأرز والسلطات لوجبة مشبعة ومتكاملة. استمتع بوجبتك