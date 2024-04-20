هجوم بصواريخ على قاعدة عسكرية في العراق: تفاصيل وتداعيات

عربي ودولي
بوابة الفجر

تعرضت قاعدة عسكرية في وسط العراق لهجوم بالصواريخ صباح السبت، حيث تضم القاعدة قوات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي الموالية لإيران. 

وفقًا لمصادر أمنية، فإن الهجوم استهدف معسكر كالسو في محافظة بابل جنوب بغداد، والذي يعتبر مقرًا لتشكيلات من الحشد الشعبي.

وقد أكدت مصادر من الحشد الشعبي وقوع خسائر مادية وإصابات جراء الانفجار الذي استهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي في القاعدة. 

 

ورغم ذلك، فإنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ونفي مسؤول أمريكي علاقة القوات الأميركية بالهجوم الأخير في بابل بالعراق، مما يثير تساؤلات حول هوية الجهة التي نفذت الهجوم ودوافعها.

تأتي هذه الهجمات في سياق التوترات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، حيث تتصاعد التوترات بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران والقوات الأميركية والجهات العراقية الأخرى.

العراق أمريكا غارات غارات جوية تداعيات قاعدة عسكرية هجوم صواريخ قاعدة عسكرية في العراق قاعده في العراق

مواد متعلقة

مختار مختار: عدم تطوير ملعب مازيمبي قد يكون متعمد.. وهذا الأمر يشكل خطورة على الفرق
ads
ads

الأكثر قراءة

ريال مديد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي

عاجل|"قد يحوي مفاجأة".. مصطفى بكري يكشف تفاصيل هامة بشأن التعديل الوزاري وحركة المحافظين

الزمالك يدرس الترجي التونسي قبل مواجهته ضمن منافسات دوري المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

هجوم بصواريخ على قاعدة عسكرية في العراق: تفاصيل وتداعيات

تصريحات نارية من أحمد حمدي قبل مواجهة دريمز الغاني

حجازي يتصدر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق