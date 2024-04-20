عاجل| انخفاض قياسي في أسعار الزيوت مع بدء مبادرة خفض الأسعار

التراجعات تصل إلى 35% خلال شهرين

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أسعار الزيوت بالسوق المحلي سجلت انخفاضات جديدة بداية مع الإعلان عن مبادرة خفض الأسعار؛ لتصل إجمالي انخفاضاتها خلال شهرين لنحو 35%.

وأضاف “ المنوفي”، أن كبار الشركات المنتجة للزيوت في السوق المحلي أعلنت عن خفض جديدة في أسعارها وصل إلى 15 جنيها في العبوة واحد لتر، بعدما كانت قد تراجعت بنحو 25 جنيها ماقبل شهر رمضان.

وشملت الشركات التى خفضت أسعارها حسب “المنوفي” صافولا للصناعات العذائية صاحبة زيوت عافية وسلايت وهنادي وحلوة، حيث تراجع سعر زجاجة زيت عافية ذرة لتر واحد إلى 85 جنيها، كما انخفض زجاجة زيت عافية ذرة 1.60 لتر إلى 165 جنيها، وتراجع سعر زجاجة زيت عافية ذرة 2.2 لتر إلى 220 جنيه.

وانخفضت اسعار زيت حلوة لتر إلى 65 جنيها، وتراجع سعر حلوة 0.700 لتر إلى 50 جنيها، كما انخفض زيت سلايت ذرة 0.750 لتر إلى 75 جنيه، وتراجع سلايت ذرة 1.5 إلى 145 جنيها، وانخفض سعر سلايت ذرة 2.25 لتر إلى 215 جنيها، كما تراجع سعر سلايت عباد 1.5 لتر إلى 123 جنيها.

تشهد الاسواق انطلاق مبادرة خفض الأسعار التى أعلنت عنها الحكومة؛ لتشمل تخفيضا في أسعار كافة السلع الغذائية بنسب تصل إلى 30%، متأثرة بانخفاض سعر الصرف واستقراره بالأسواق، والافراج عن البضائع المحتجزة بالجمارك.