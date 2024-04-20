د. مصطفى ثابت يعزي الأستاذ إكرامي فتحي في وفاة ابنة عمته

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د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

 

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، وفاة أستاذة داليا سعيد، ابنة عمة الأستاذ إكرامي فتحي.

وتقدم "ثابت" بخالص العزاء إلى  الأستاذ إكرامي فتحي في وفاة ابنة عمته.


وأعرب "ثابت" عن حزنه لرحيل الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وكان الأستاذ إكرامي قد أعلن عن وفاة ابنة عمته عبر صفحته بفيس بوك، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أختي وبنت عمتي الصغيره أستاذة داليا سعيد، والعزاء ليلا في العمرانية.. ملحوظه الدفنة إن شاء الله الساعة 1:00 بعد الظهر في الفيوم”.

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