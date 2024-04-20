زاخاروف: المساعدة الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان "ستفاقم الأزمات العالمية"

مارايا زاخاروف -
مارايا زاخاروف - أرشيفية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة إلى كل من أوكرانيا و”إسرائيل” وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمات العالمية.

وقالت زاخاروفا في قناتها على تلجرام اليوم: “إن المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام كييف هي تمويل ودعم مباشر للأنشطة الإرهابية، والمساعدة الأمريكية لـ “إسرائيل” هي طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في الشرق الأوسط، والمساعدة لتايوان هي تدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وكان مجلس النواب الأمريكية صوّت اليوم على خطّة مساعدات واسعة إلى كل من النظام الأوكراني وكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام الانفصالي في جزيرة تايوان الصينية بقيمة 95 مليار دولار.

الولايات المتحدة المساعدات العسكرية الأمريكية الخارجية الروسية مجلس النواب الأمريكي ماريا زاخاروفا
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يُحجز مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الأتحاد الإنجليزي

(0-1) شاهد حصرى ومجاني ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

عاجل.. كولر يصدم لاعب الأهلي باستبعاده من حساباته نهائيًا

مانشستر سيتي يُطيح بتشيلسي ويُحجز مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلا كورة لايف.. الشوط الثاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر دون تقطيع | بكأس الاتحاد الإنجليزي 2024

مباراة قوية ومثيرة بين الأهلي ومازيمبي تنتهي بالتعادل السلبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعليق غريب من حسين لبيب بشأن فوز الزمالك على الأهلي

الأهلي يفرض التعادل على مازيمبي في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا