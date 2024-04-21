عاجل| رسميا التموين تطبق التسعيرة الجبرية على الخبز السياحي والفينو

الأسعار تبدأ من 50 قرشًا لوزن

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا قرار رقم 15 لسنة 2024، والذي يحدد أسعار بيع الخبز السياحي الحر والفينو للمخابز بداية من 50 قرشا؛ وذلك للسيطرة على ارتفاعات أسعاره بالأسواق، في ظل استغلال أصحاب المخابز زيادة أسعاره على الرغم من تراجع سعر طن الدقيق.

ونص القرار رقم 15 لسنة 2024 في مادته الثانية، أن على المخابز السياحية الحرة والافرنجية التى تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر و الخبز الفينو من الدقيق السياحي استخراج 72%، بالاعلان عن أسعار البيع في مكان واضح على واجهة المخبز وبخط واضح طبقا للأوزان والأسعار المقررة.

أسعار الخبز السياحي في مصر بعد التسعيرة الجبرية :

وحدد القرار، أسعار الخبز السياحي الحر بقيمة 150 قرشا لرغيف الخبز وزن 80 جرام، و75 قرشا لرغيف الخبز وزن 40 جرام، و 50 قرشا لوزن رغيف الخبز 25 جرام.

وحدد سعر الخبز الفينو عند 150 قرشا لوزن 50 جرام، و100 قرشا لوزن 35 جرام.

إلزام أصحاب المخابز بإعلان الأسعار :

وشدد القرار على ألزام أصحاب المخابز بتطبيق الأسعار الجديدة والاعلان عنها بخط واضح، وفي حالة مخالفة الأسعار والاوزان المحددة، يعاقب بالمدة 9 من المرسوم القانون 163 لسنة 1950 في حالة مخالفة الأسعار، والمادة الثانية من قانون رقم 281 لسنة 1994 في حالة مخالفة الأوزان.