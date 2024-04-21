عاجل| الإصلاحات الاقتصادية تدفع لتقليص عجز صافي الأصول الأجنبية لأدني مستوياته في عاميين

قالت وكالة رويترز للانباء، إن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى مصر انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين

جاء ذلك وفقا لما أظهرته بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس آذار من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير.

وحصلت مصر على خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير شباط وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس آذار من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

وسمحت مصر في السادس من مارس آذار لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس آذار 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.