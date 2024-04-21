بسبب الأزمة المالية.. برشلونة يقترب من بيع أراوخو

الفجر الرياضي
أراوخو
أراوخو

يعاني نادي برشلونة الإسباني من الأزمات المالية وعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها النادي.

في هذه الحالة أصبح على نادي برشلونة بيع أحد اهم لاعبيه بمبالغ مالية كبيرة من اجل التعاقد مع لاعبين اخرين لتدعيم صفوف الفريق.

برشلونة منفتح على فكرة بيع أراوخو

ذكرت صحيفة "سبورت" ان رونالد أراوخو لم يعد لاعب أساسي لا يمكن المساس به في برشلونة، النادي سيستمع إلى العروض المقدمة من أجله.

وتابع التقرير: مجلس الإدارة مقتنع بأنه سيكون قادرًا على الحصول على عرض بأكثر من 100 مليون يورو من بيع أراوخو.

واضاف الصحيفة: برشلونة يعتقد أنه مع وجود ب أو كوبارسي، الذي يقدم اداء مذهلا منحهم الفرصة لبيع أوراخو؛ الأمر الذي سيساعد النادي ماليا.

برشلونة خارج دوري أبطال أوروبا

وودع برشلونة الأسباني بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الخسارة بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة.

قرر حكم اللقاء الاشهار عن البطاقة الحمراء في وجه أراوخو بعد عرقلة مدافع الفريق الباريسي، ولعب الفريق منقوصا طوال أحداث اللقاء.
 

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