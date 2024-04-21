الفاو: 104 ملايين دولار لدعم أكثر من 10 ملايين سوداني بالغذاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

الفاو: 104 ملايين دولار لدعم أكثر من 10 ملايين سوداني بالغذاء
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أكد رين بولسن مدير مكتب الطوارئ والصمود لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حاجة المنظمة الأممية إلى 104 ملايين دولار لدعم ما يزيد عن 10 ملايين سوداني بالغذاء خلال العام الجاري.

وأوضح بولسن، في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة، أن التمويلات المخصصة للسودان بلغت حتى الآن أقل من 10 في المئة من المبلغ المطلوب، مشددًا على أن قضية التمويل تمثّل تحديًا حقيقيًّا، خاصة أنها تعد هذا العام أقل مقارنة بالعام الماضي، في وقت بلغت حالة انعدام الأمن الغذائي في السودان مرحلة أكثر سوءًا هذا العام مقارنة بـ 2023.

وأشار إلى وجود مجموعتين رئيستين من التحديات التي تواجه منظمة الأغذية والزراعة هما التمويل والوصول، داعيًا إلى ضرورة معالجتهما لمنع المجاعة، خاصة أن خطر المجاعة يحوم حول السودان، في ظل اقتراب موسم زراعة الحبوب الرئيس الذي سينطلق بعد عدة أسابيع فقط، ويواجه عدد كبير من المزارعين صعوبة في الوصول إلى أراضيهم، وضعف تمويل المنظمات التي تدعمهم.

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