هتحصلي على شعر ناعم زي الحرير.. وصفات الطبيعية للشعر المجعد

العديد من النساء أشد حرصًا على استخدام الوصفات الطبيعية التي يتم إعدادها في البيت لتنعيم الشعر الخشن والمجعد من خلال استخدام مقادير طبيعية أفضل وأحسن من اللجوء إلى صالونات التجميل واستخدام منتجات لفرد الشعر وهي الفيلر أو البروتين أو البوتكس، ويوجد غيرهم الكثير من المنتجات التي تشمل على مواد كيميائية وهذه المواد مضرة بالشعر تؤدي إلى تساقطه وتلفه، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لتلك المنتجات لذلك التنعيم الطبيعي للشعر يعتبر ضمانا لصحة الشعر وفروة الرأس ويساعد في تغذيته وحمايته من التساقط والجفاف، حيث هذة المقادير تعد بديل آمن لمنتجات الفرد، وسوف نتعرف في هذا التقرير على وصفة طبيعية مجربة لتنعيم الشعر بتكلفة بسيطة ويتم إعدادها في البيت بكل بساطة وسهولة تابعونا.

كيراتين منزلي لفرد الشعر المجعد



سوف نوضح لك مقادير الوصفة الطبيعية لفرد الشعر المجعد وهي تتمثل فى الخطوات التالية:



المقادير

ثمرتين من الموز.

ملعقتين صغيرتين من العسل.

كوب صغير من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير



سوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة الطبيعية لفرد الشعر المجعد بطريقة سهلة وبسيطة فيجب اتباع الخطوات التالية:

أولًا إحضار إناء بلاستيك قومي بعد ذلك في هرس الموز بطريقة صحيحة لكي يصبح ناعم تمامًا بعد ذلك إضافة العسل وزيت، ثم قومي بتقليب هذا الخليط لكي تحصلي على خليط متجانس.

بعد ذلك قم بتقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء وعند الإنتهاء من التقسيم قم بتوزيع هذة الوصفة الذي أصبحت كالكريمة على شعرك بشكل صحيح وفردها بشكل متساوي من الجذور إلى الأطراف.

ترك هذة الوصفة على شعرك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة ولا بد من ارتداء غطاء رأس أو كيس بلاستيك لكي تحصلي على النتيجة المناسبة.

بعد ذلك غسل الشعر بالماء الدافئ مع الشامبو المناسب لشعرك لكي تتخلصي من كل بقايا الخليط.

قومي بعد ذلك بوضع الفازلين أو اي نوع من السيروم لتنعيم شعرك قبل تجفيفه لكي تصبح عملية تسريحة الشعر أكثر بساطة وسهولة.

يجب تكرار هذه الوصفة عند الحاجة أو يمكنك استخدامها مرة واحدة في الأسبوع لكي تحققي النتيجة المرغوبة لتنعيم شعرك طبيعي.