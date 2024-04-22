هل تسبب الحنة السوداء الوفاة؟.. تعرف عليها

الفجر الطبي
بوابة الفجر

كشفت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم السابق بجامعة الإسكندرية، حقيقة تسبب الحناء السوداء في الوفاة.

وقالت: «الحنة في حد ذاتها لا تسبب الوفاة كونها نبات طبيعي تستخدم في صبغ الشعر أو عمل نقش أو التحنيط«.


وأضافت في مداخلة هاتفية «عبر» برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «المشكلة في إضافة مادة على الحناء مادة كميائية تسبب السمية».

وتابعت: «هناك مادة مضافة للحنة، وهي ومادة البارفينيلينديا مين PPD حتى تعطي ثبات للون وتمنح اللون الداكن الأسود، وهي تسبب مشاكل كثيرة تبدا من الحساسية وتصل للحروق حسب بشرة كل أنسان وطبيعتها».


وكشفت عن مفاجأة، وهي أن «نفس المادة المستخدمة في زيادة الصبغة تستخدم في الانتحار بمجرد تعاطيها»، قائلة: «محدش بيقول هات المادة مفصلة بياخدوا المادة من الحنة كخلطة ويتم شربها».

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