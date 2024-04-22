شركات الاتصالات تدرس التقدم بطلب لرفع الأسعار بسبب زيادة الدولار

أخبار مصر
بوابة الفجر

قالت مصادر في شركات المحمول العاملة في مصر إنها تأثرت بشكل واضح خلال الفترة الماضية بزيادة أسعار الدولار وتخطيه حاجز الـ48 جنيها بعد تحريكه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي في شهر مارس الماضي بعد أكثر من عام من التثبيت عند حد 31 جنيها تقريبا.

وقال مصدر حكومي: “ إن الشركات تدرس في الوقت الحالي حجم الضرر الواقع عليها في ظل استيراد كافة المكونات بالدولار ومن ثم لا تربط بين مطالبتها الحالية بزيادة أسعار الخدمة المقدمة سواء الإنترنت أو الاتصالات بالزيادة التي أقها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بداية العام والتي تم إقرارها بناء على عدم وجود زيادة سابقة على خدمات المحمول والإنترنت لسنوات”.

وأشار إلى أن الشركات ستنتظر انتهاء الدراسات الحالية والتي من المقرر أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل على أن تتقدم في النهاية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلباتها بزيادة أسعار خدماتها للجمهور بما يتناسب مع سعر الدولار الجديد والذي وصل في البنك المركزي عند حدود تتخطى حاجز 48 جنيها تقريبا.

شركات الاتصالات اسعار الخدمات رفع اسعار الخدمات في شركات الاتصالات رفع اسعار الانترنت في شركات الاتصالات طلب برفع الاسعار

مواد متعلقة

القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي"

ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أسطورة البرازيل يفجر مفاجأة عن مفاوضات الزمالك

فينيسيوس يسخر من نجم برشلونة بعد حسم الكلاسيكو

بعد خروجه من رمضان.. استئناف تحضيرات مسلسل 220 يوم

أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم الاثنين 22-4-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22-4-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

عودة ثنائي المصري لقائمة مباراة فاركو بالدوري

جمال عبد الحميد عن واقعة إخفاء الكرات: عامل غرف ملابس الزمالك لازم يتوقف سنة

خارجية بلجيكا: فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية