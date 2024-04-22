أحمد دويدار يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أحمد الشناوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عن حقيقة اقتراب أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك مفاوضات من جانب الزمالك للتعاقد مع أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز".

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وتابع: "هناك جلسة جمعت مسؤولي نادي الزمالك بـ أحمد النشاوي واللاعب مرحب بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء".

وأكمل: "الزمالك سيقوم بصفقة تبادلية بالتعاقد مع أحمد الشناوي مقابل انضمام محمد صبحي لبيراميدز".

وأتم: "كنت أتمنى عودة جنش للزمالك، ولكن ليس هناك حديث من جانب الزمالك لضمه خلال الفترة القادمة".

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