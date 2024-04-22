احنا هذا اليوم كل ليلة.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد هجوم حماس

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الميجور جنرال أهارون حاليفا، في خطاب استقالته التي قدمها بسبب الفشل في منع هجمات حركة حماس في الـ 7 من أكتوبر الماضي: «منذ ذلك الوقت، أحمل هذا اليوم الأسود معي كل يوم وكل ليلة، بل أنني أحمل معي أيضا ألم الحرب وتهديداتها».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية، الميجور جنرال أهارون حاليفا، «لمسؤوليته» في هجوم حركة حماس في الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وكتب «حاليفا» في خطاب استقالته إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لم تؤد المهمة التي تدربت عليها.

وأضاف: «منذ ذلك الوقت، أحمل هذا اليوم الأسود معي كل يوم وكل ليلة، بل أنني أحمل معي أيضا ألم الحرب وتهديداتها».

وأشار حاليفا، في خطاب الاستقالة، إلى أنه قضى 38 عاما في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تولى خلالها مسؤولية عدد من المناصب والمهام على جبهة القتال.

وأضاف: «في كل المناصب التي توليتها، كنت أدرك أنه إلى جانب كل صلاحيات ممنوحة، هناك مسؤولية فادحة تجاه المهمة والأشخاص والنجاح والفشل».



ووصف حاليفا هجوم حماس على إسرائيل في الـ 7 من أكتوبر بأنه «مفاجئ» و«قاتل»، بينما وصف تداعياته بأنها «قاسية ومؤلمة».



في سياق متصل، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الميجور جنرال أهارون حاليفا، قدم استقالته إلى رئيس الأركان، هيرتسي هاليفي.

وجاء في بيان جيش الاحتلال أن رئيس الاستخبارات العسكرية طلب «إنهاء مهامه نتيجة لمسؤوليته القيادية كرئيس للاستخبارات العسكرية في أحداث الـ 7 من أكتوبر».

وعقب هجمات الـ 7 من أكتوبر، التي شنتها «حماس» على مستوطنات غلاف غزة، قال حاليفا إنه يتحمل مسؤولية الفشل الذي أدى إلى وقوع الهجمات.

ومن المفترض أن تقدم لجنة التحقيق التي شكلها جيش الاحتلال للنظر في أسباب الفشل في منع هجمات الـ 7 من أكتوبر، تقريرها إلى «هاليفي» بداية يونيو المقبل.