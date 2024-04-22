لأول مرة منذ 2011.. أردوغان يتوجه اليوم إلى بغداد

عربي ودولي
بوابة الفجر

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، والتي تعد الأولى له منذ أكثر من عقد.

وكانت آخر زيارات أردوغان إلى العراق عام 2011، حين كان رئيسًا للوزراء، وحضّ يومها السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "إرهابيًا".

ومن المقرر أن يلتقي نظيره العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور الرئيس التركي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.

وفي تصريحات قبيل الزيارة، قال السوداني، إن "العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضًا أمامهما مشاكل: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة" على جدول أعمال الزيارة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال ندوة في "المجلس الأطلنطي" للأبحاث على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة "نتناولها كلها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معين ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية لكلا البلدين للذهاب إلى الحلول".

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، إن "المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة.. والملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلًا عن إدارة الموارد المائية".

وكان أردوغان أشار في منتصف أبريل الجاري، إلى أن مسألة المياه ستكون إحدى أهم النقاط، التي ستبحث خلال الزيارة في ظل الطلبات، التي قدمتها بغداد بهذا الشأن، مؤكدًا أن تركيا "ستبذل جهدًا لحلها".

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