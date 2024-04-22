فيديو - هدف برشلونة غير المُحتسب.. هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟..تعرف علي صحة الهدف

سيطرت حالة من الغضب على جمهور برشلونة بعد خسارة التي مُني بها الفريق في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة 2/3، بسبب عدم احتساب هدف للاعب لامين يامال في الدقيقة 28 أثناء التعادل 1/1، بحجة عدم مرور الكرة لخط المرمى.



وأظهرت الإعادة التلفزيونية أثناء سير اللعب أن حارس ريال مدريد أندري لونين أبعد الكرة من داخل المرمى، وليس من على الخط كما اعتقد حكم الساحة سيزار غرادو سوتو.

وراجع الحكم سوتو تقنية الفيديو المساعد "الفار" عبر اللاسلكي للتأكد من صحة اللقطة، لكن الإعادات لم تظهر الحقيقة كاملة للمشاهدين وللحكام.

لكن التقنيات الحديثة المستخدمة في قنوات بي إن سبورتس، أكدت أن الكرة لم تعبر بكامل محيطها لخط المرمى، بالتالي تبرئة الحكم غرادو سوتو من تهمة التعاطف مع ريال مدريد لإنهاء الموسم الكروي مبكرًا.

وأُتهم الحكم كذلك بتقديم هدية لريال مدريد باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 18 للاعب لوكاس فاسكيز بعد التحامه مع المدافع الشاب ب أو كوبارسي.