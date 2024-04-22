برشلونة يتراجع عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني يدرس عدم شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق الكتالوني المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة يتراجع عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي 

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة الفريق الكتالوني تراجعت عن فكرة شراء كانسيلو من مانشستر سيتي بعد تراجع مستوي اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع برشلونة.

وتراجع مستوي كانسيلو مع برشلونة سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ودعها الفريق الك من ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

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يذكر أن برشلونة سقط في فخ الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
 

برشلونة كانسيلو باريس سان جيرمان ريال مدريد الدوري الاسباني

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