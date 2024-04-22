تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لمتابعة أجدد أناشيد الأطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد، والتي وجد العديد من متابعيه تعطل الإشارة عنهم في الساعات الماضية وارتفاع البحث بشكل كبير حول الإستعلام عن أحدث إشارة تردد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة التي يتابعها الآلاف من الأطفال حول العالم وبالأخص في الشرق الأوسط لأنه تعتبر قناة الأطفال الأولى في العالم العربية منذ انطلاقها وحتى الآن على الرغم من انتشار العديد من قنوات الأطفال سواء الترفيهية أو التعليمية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد



انطلق إشارة قنوات طيور الجنة منذ عدة سنوات على النايل سات ومن ثم مع زيادة نسبه المشاهدة أطلقت القناة عدة قنوات أخرى وباللغات المختلفة لكي تصل إلى جميع الأطفال في العالم وبالأخص الأطفال العرب، نظرا إلى أن القناة تعرض إليهم محتوى مميز من برامج الأطفال سواء التعليمي في اطار ترفيهي أو الترفيهي فقط، وذلك نالت القناة على أعلى نسب مشاهدة، وتفضيل أولياء الأمور لها إلى أطفالهم، وبالإضافة إلي أن القناة تخصص قناة لكل مرحلة عمرية معينة إلي الأطفال وهو أهم ما يميزها عن باقي قنوات الأطفال الأخرى.



تردد قناة طيور الجنة النايل سات



حدث الآن أجدد إشارة تردد قناة طيور الجنة على النايل سات من أجل متابعة ممتعة إلى أطفالك لأقوى برامج وأناشيد الأطفال على مدار يومك، وخاصة مع اقتراب إجازة نهاية العام الإنتهاء العام الدراسي في أغلب الدول العربية، وإليك احداثيات تردد قناة طيور الجنة الجديد

تردد طيور الجنة: 11274

القمر الصناعي لطيور الجنة: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500