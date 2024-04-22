بفائدة 24.25 % سنويًا.. تعرف على تفاصيل شهادة بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شهادة بعائد 24.25% سنويًا لمدة 3 سنوات ويتم استخرجها لصالح كبار السن تحت إسم شهادة رد الجميل.

ويحرص البنك واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.



والبنك يقدم حساب يوم بيوم فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء، حيث يتمتع بمميزات عديدة، إذ يمكن السحب والإيداع يوميًا ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه ودون حد أقصى للأفراد والهيئات وقد تقرر رفع عائد حساب «يوم بيوم» ذو العائد التراكمي إلى 19%.

- مدة شهادة رد الجميل، سنه وتبدأ من تاريخ الإيداع.

- السن 60 سنة فأكثر

- قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، حيث تقرر رفع كافة عوائد الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك والتي يقدمها بدوريات صرف متنوعة ما بين الشهري والربع سنوي والسنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

من ضمن تلك الشهادات شهادات بنك ناصر السنوية بعائد 20% التي تم طرحها يناير الماضى والتي تتميز بما يلى:

تتميز شهادة بنك ناصر السنوية 20% أنها بمعدل صرف شهري ومدتها لمدة 3 سنوات، وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية كما أن الشهادة مميزة للأفراد الباحثين عن دخل ثابت لفترة طويلة.

كما يوفر البنك إعفاء من مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهر، وصرف بطاقة خصم مباشر لأول مرة ويمكن استخدامها في كل أنواع المدفوعات وفقا لاحتياجات الأفراد، وتبدأ من 1000 جنيه فقط.