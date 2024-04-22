علق كابتن حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي، على التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حمد إبراهيم يتحدث عن التعادل مع الاتحاد السكندري

وقال كابتن حمد في تصريحاته عقب المباراة: "الحمد لله على النتيجة ولعبنا من أجل النقاط الثلاث وأهدرنا عدة فرص كانت أهداف محققة".

وأضاف: "هذه ثالث مباراة على التوالي نبدأ بشكل غير جيد وتعديلات كابتن إيهاب تساعدنا دائما على العودة بشكل سريع"

وأثنى على عبد الرحمن مجدي، قائلا: "عبد الرحمن لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ومن أهم لاعبي الفريق وخاض كم كبير من المباريات هذا الموسم"

واستطرد: "وجود أحمد الشيخ يساعد عبد الرحمن مجدي على الظهور بشكل قوي ومميز".

وأكد: "سيطرنا على المباراة اليوم بفضل أداء وجهد اللاعبين والقادم أفضل بأمر الله"

وأتم: "نسعى لتحقيق انتصارين متتاليين من أجل اكتساب اللاعبين لمزيد من الثقة".

