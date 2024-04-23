عاجل.. طبيب فريق اليد بنادي الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نجم الأبيض أمام جي إس كي الكونغولي

أكد الدكتور أشرف عز الدين رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، سلامة محمد عبد الغني لاعب القلعة البيضاء، وعدم معاناته من أي إصابة، بعد تعرضه للسقوط في مباراة جي إس كي الكونغولي، بالدور الرئيسي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.



وقال الدكتور أشرف عز الدين إن سقوط محمد عبد الغني جاء بعد اصطدام قوي من أحد لاعبي الفريق المنافس، واحتاج للحظات ليستفيق إثر الصدام، وعاد للمشاركة بعد الاطمئنان عليه.



ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21، في المباراة الأولى، من الدور الرئيسي للبطولة، على أن يلتقي الفريق الأبي مع الأبيار الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الثاني للدور ذاته.



وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي



ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.