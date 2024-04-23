الإسماعيلي: ندفع بأحمد الشيخ تدريجيا لهذا السبب.. ونجهز اللاعبين للأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي الإسماعيلي أن فريقه كان يستهدف تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري العام.
وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "راضون بنتيجة التعادل أمام الاتحاد السكندري، لكننا كنا نلعب على تحقيق الفوز، من أجل تحسين وضعنا في جدول ترتيب الدوري".
وأضاف: "اللاعبون بدأوا المباراة بحالة من الهدوء، لكننا بعد ذلك سيطرنا على مجريات اللعب، وأهدرنا العديد من الفرص.. اللاعبون يرتكبون بعض الأخطاء، وهذا مقبول في كرة القدم".

txt

علي ماهر يستقر على تشكيل المصري في مباراة فاركو بالدوري


وتابع: "اللاعبون يبذلون كل ما لديهم من مجهود، ونحن متواجدون لدعم النادي، ونريد مساعدته، وإن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير".
وأكمل: "ندفع بأحمد الشيخ تدريجيًا لأنه لم يسبق له المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، واللاعبون يثقون فيه".
وأتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: "مواجهة الأهلي؟ إن شاء الله تكون مباراة كبيرة، وإن شاء الله نستطيع تجهيز اللاعبين لتلك المواجهة، ونتمنى أن يصاحبنا التوفيق في هذه المباراة".

مواد متعلقة

علي ماهر يستقر على تشكيل المصري في مباراة فاركو بالدوري
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - ارتفاع غير مسبوق.. زلزال في أسعار السجائر.. الأسواق تنتفض.. والمواطنون في صدمة (تفاصيل)

مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية

ماذا يحتاج الهلال أمام العين للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا ؟

عاجل - غارة إسرائيلية بطيران مسيَّر استهدفت سيارة في محيط هذه البلدة بجنوب لبنان

عاجل - قصف مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة.. طيران الاحتلال في هجوم جديد

عاجل| حادث تحطم طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية يؤدي إلى مصرع 10 أشخاص " شاهد بالفيديو"

وزير خارجية إيران: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود "غير قانونية" على طهران

خريطة قطع المياه في 3 محافظات اليوم الثلاثاء.. اعرف المواعيد