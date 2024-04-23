سعر الدرهم الاماراتي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات في البنوك، إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء، ونحو 13.13 جنيه للبيع.
 

وترصد الفجر خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.


سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
 

  • سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
     
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  • بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.11 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
     

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 

  • وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى 13.11 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
     

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

  • استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة عند 12.9 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.
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