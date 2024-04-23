مواجهة شرسة.. الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (لايف)

تنطلق اليوم الثلاثاء مباراة قوية بين الهلال والعين في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

تقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا"، وتعتبر هذه المواجهة حاسمة في مشوار الفريقين نحو التأهل إلى النهائي.

موعد وقنوات البث

- يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- صافرة البداية تطلق في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- في مصر، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تبث المباراة عبر قناة beIN Sports AFC، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة متوقعة

تشكيلة الهلال



- حراسة المرمى: ياسين بونو

- خط الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

- خط الوسط: روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

- خط الهجوم: ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان

تشكيلة العين



- حراسة المرمى: خالد عيسى

- خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر

- خط الوسط: بارك يونج وو، يحيى نادر، حازم عباس، كاكو، ماتياس بالاسيوس

- خط الهجوم: سفيان رحيمي

نظرة على التاريخ

يسبق هذا اللقاء سجل مباريات الهلال والعين، حيث انتصر العين في 6 مناسبات سابقة، بينما حقق الهلال 6 انتصارات أخرى. وحال فوز أي طرف اليوم، سيتم تسجيل الشراكة بينهما في عدد الانتصارات السابقة.