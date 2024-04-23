مواجهة شرسة.. الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (لايف)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق اليوم الثلاثاء مباراة قوية بين الهلال والعين في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. 

تقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا"، وتعتبر هذه المواجهة حاسمة في مشوار الفريقين نحو التأهل إلى النهائي.

موعد وقنوات البث

 

- يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- صافرة البداية تطلق في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
- في مصر، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تبث المباراة عبر قناة beIN Sports AFC، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة متوقعة

 

تشكيلة الهلال


- حراسة المرمى: ياسين بونو
- خط الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني
- خط الوسط: روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش
- خط الهجوم: ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان

تشكيلة العين


- حراسة المرمى: خالد عيسى
- خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر
- خط الوسط: بارك يونج وو، يحيى نادر، حازم عباس، كاكو، ماتياس بالاسيوس
- خط الهجوم: سفيان رحيمي

نظرة على التاريخ

يسبق هذا اللقاء سجل مباريات الهلال والعين، حيث انتصر العين في 6 مناسبات سابقة، بينما حقق الهلال 6 انتصارات أخرى. وحال فوز أي طرف اليوم، سيتم تسجيل الشراكة بينهما في عدد الانتصارات السابقة.

العين الهلال مبارة الهلال والعين مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مواعيد وتشكيلات متوقعة الهلال والعين دوري أبطال أسيا نصف نهائي دوري ابطال اسيا

مواد متعلقة

"ملحمة من العيار الثقيل شاهد مجانى" بث مباشر مباراة الهلال والعين فى دور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا 2024
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - ارتفاع غير مسبوق.. زلزال في أسعار السجائر.. الأسواق تنتفض.. والمواطنون في صدمة (تفاصيل)

عاجل| مدبولي يكلف بإعلان تاريخ محدد لدخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق

عاجل...الأهلي يعلن عن شراكة مع راعٍ جديد

مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تورط برشلونة في حادثة " الهدف الشبح "

"مفاجأة لجماهير العميد".. إبراهيموفيتش يفاجئ اتحاد جدة

رئاسة "COP28" تستضيف جلسة نقاشية ضمن اجتماعات الربيع 2024 للبنك وصندوق النقد الدوليين

هل ستعود مستشفيات غزة للعمل؟.. مدير جمعية الإغاثة الطبية يُجيب (فيديو)