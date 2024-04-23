يلا شوت.. مواجهة نارية بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تستضيف قمة كروية مهمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد وقناة البث

- ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 1.

آرسنال يسعى للحفاظ على الصدارة

يسعى آرسنال لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ليستمر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة متساويًا مع ليفربول، مع فارق الأهداف، بينما يحل مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 73 نقطة.

تشيلسي يسعى للتقدم

من جهته، يطمح تشيلسي في تحقيق الانتصار للتقدم في ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

التشكيل المتوقع

تشكيل آرسنال



- حراسة المرمى: رايا.

- الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، جاكوب كيور.

- الوسط: أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرنز.

- الهجوم: ساكا، جابرييل جيسوس، مارتينيلي.

تشكيل تشيلسي



- حراسة المرمى: بيتروفيتش.

- الدفاع: جيلكريست، تياجو سيلفا، تشالوباه، كوكوريلا.

- الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، جالاجير.

- الهجوم: مادويكي، ستيرلينغ، جاكسون.