عاجل.. رباعي الأهلي يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة مازيمبي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

شارك الرباعي محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

رباعي الأهلي يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة مازيمبي

وانتظم الشناوي، كابتن الفريق، في تدريبات الحراس، فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، إلى جانب تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، تعافي الرباعي وجاهزيتهم من الناحية الطبية، بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم.

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واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.
 

الأهلي امام عاشور ديانج حسين الشحات مازيمبي

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