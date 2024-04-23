عاجل.. براءة عدلي القيعي في قضية سب وقذف ممدوح عيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، قرار غير متوقع بشأن قضية عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.

ما هي قضية عدلي القيعي التي رفعها ممدوح عيد؟

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على إقامة دعوى ضد عدلي القيعي هذا العام 2024، اتهمه بالسب والقذف وخدش للشرف، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال.

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وحينها كان يطلب ممدوح عيد، التقدم بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، من المهندس عدلي القيعي، بسبب ما بدر منه حينها.

المحكمة الاقتصادية تعلن براءة عدلي القيعي

وأعلنت المحكمة الاقتصادية منذ قليل، براءة المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، من القضية التي أقامها ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتهمة السب والقذف.

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