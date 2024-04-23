تردد قناة زي الوان 2024 الناقلة لأجمل المسلسلات الهندي على النايل سات

تردد قناة زي الوان 2024 الناقلة لأجمل المسلسلات الهندي على النايل سات

منوعات
بوابة الفجر

يبحث محبي المحتوى الهندي من أفلام ومسلسلات عن تردد قناة زي الوان 2024  بحيث أنها تذيع الأعمال الهندية المتنوعة عبر شاشتها مع عرض محتواها بشكل مستمر ودون انقطاع، فهي تحوز بنسبة مشاهدة عالية بتنوع محتواها الهندي الذي يذاع عبر شاشة القناة، خاصة مع زيادة نسبة مشاهدة القناة بشكل كبير فهي تمتلك الكثير من المتابعين لمحتواها في الوطن العربي.

تردد قناة زي الوان 2024


تتميز القناة بأنها مجانية بالكامل فلا تحتاج إلى اشتراك لمشاهدة محتوى القناة الذي يتم إذاعته عبر شاشة القناة، ويمكن تنزيل القناة من خلال التردد الجديد عبر قمر النايل سات الذي يتم مشاهدة محتواها من خلاله، وهو كالتالي:


التردد: 11418.
معدل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.


مميزات قناة زي ألوان


تمتلك القناة مجموعة كبيرة من المميزات لذلك فهي تحوز بنسبة مشاهدة كبيرة من قبل مجموعة كبيرة من المشاهدين لما تقدمه من محتوى مميز يتم إذاعته عبر شاشة القناة، ومن تلك المميزات ما يلي:

تقدم محتواها من مسلسلات وأفلام هندية مدبلجة على مدار اليوم.
كما أن من ضمن مميزات القناة، التنويع في المحتوى الذي يتناسب مع فئة كبيرة من الجماهير.
جودة الصوت والصورة التي تقدم بها القناة محتواها المميز.
القناة مجانية بشكل كامل فلا تحتاج لدفع اشتراك بل يتم تنزيلها ومشاهدة محتواها.
كذلك أن من جملة مميزات تلك القناة أنها نالت على شعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية لمحتواها المميز المذاع عبر شاشة القناة وذلك في أقل وقت ممكن.

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