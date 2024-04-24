بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"

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بوابة الفجر

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع"، وذلك بعيد إقرار الكونغرس، بعد طول انتظار، حزمة مساعدات ضخمة لكييف.

وقال بايدن في بيان "سأوقع على مشروع القانون هذا وأخاطب الشعب الأمريكي حالما يصل (النص) إلى مكتبي غدًا".

بدوره، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي على إقراره الثلاثاء حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لبلاده تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.

وفور إقرار الحزمة، كتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "أنا ممتن لمجلس الشيوخ الأمريكي على موافقته اليوم على المساعدات الحيوية لأوكرانيا".

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