كل ما تريد معرفته عن النعناع.. الفوائد والأضرار

النعناع هو نوع نوع من النباتات وينتمي إلى الفصيلة الشفوية، وقد استخدمه المصريون القدامى والرومان واليونانيون كما أيضا يتم استخدام النعناع في علاج كثير من الأمراض التي يتعرض لها جسم الإنسان.

فوائد النعناع

8 من فوائد زيت النعناع المدعومة علميًا وكيفية استخدامه يجب أن تعرفهاله الكثير من الفوائد ومنها:

يعالج أمراض القولون.

يخفف ألم المعدة.

يساعد على إزالة عسر الهضم.

يقضي على التوتر.

يعمل على تحسين المزاج.

يعالج نزلات البرد.

يساعد على حرق الدهون.

يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي.

يعمل كمسكن للآلام.

يعمل على مكافحة مرض السرطان.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

يساعد على تحسين الذاكرة.

يعمل على تعزيز المناعة وتقويتها.

يعمل على فقدان الوزن.

أضرار النعناع

بالرغم من الفوائد الكثيرة له إلا أنه له بعض الأضرار ومنها حدوث حرقان في المعدة وأيضا حدوث حساسة.