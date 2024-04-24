تعرف على الفوائد العلاجية لليمون.. وما هي أضراره؟

لليمون خصائص طبية وعلاجية قد يستخدمها الإنسان في علاج الأمراض، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين C وأيضا يحتوي على معادن غذائية ومنها الحديد والزنك والبوتاسيوم.

فوائد الليمون للجسم:

يعمل على تحسين مناعة الجسم.

يعمل على الوقاية من حصوات الكلى.

يحافظ على صحة القلب.

يعمل على تحسيبن صحة الجهاز الهضمي.

يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

يعمل على إنقاص الوزن.

يعالج حب الشباب.

يقلل من البقع الداكنة والتجاعيد التي توجد في البشرة.

يعمل على خفض مستوي السكر في الدم.

يحافظ على الشرايين.

أضرار الليمون

فوائد قشر الليمون للتخسيس وخسارة الوزن بسرعة وكيفية استخدامه

أضرار الليمون

من الأضرار الذي يسببها الليمون حدوث حرقان وألم في المعدة والشعور بالغثيان وحدوث ضرر على الكلى والأسنان إذا تم تناوله بشكل مفرط.