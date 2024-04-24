هل يرحل مارسيل كولر عن تدريب الأهلي؟

أكد الإعلامى محمد الليثى، أن إدارة النادي الأهلى لن تتخذ أية قرارات بشأن الاستغناء عن السويسري مارسيل كولر المدير الفني حتى لو خرج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي أو أذا صعد للنهائي وخسر اللقب وقتها.

تصريحات محمد الليثي

وقال محمد الليثي خلال تصريحات إذاعية: الكلام عن مصير كولر سابق لأوانه ونثق في قدرته على قيادة الأهلي لتحقيق اللقب الأفريقي الثاني له والثاني عشر للقلعة الحمراء لكن في الوقت نفسه سيكون من الصعب جدًا الاستغناء عن كولر حال خسارة لقب إفريقيا هذا الموسم.

وأشار: مسئولو النادي لا يرغبون في إجراء تغييرات مُستمرة في الجهاز الفني..والتعاقد مع مدرب كل موسم أو موسمين، مُتابعًا: ليس من السهل اعتياد أي مدرب أجنبي على الأجواء وطبيعة المنافسة في مصر وإفريقيا لذا فلا بد من الحفاظ على أي مدرب أجنبي نجح في التأقلم مع هذه الأجواء مثل كولر الذي حصد مع الأهلي 7 بطولات محلية وقارية حتى الأن خلال 18 شهرًا.

وتابع محمد الليثى: كولر يرغب في الاستمرار مع الأهلي وهذه رغبة مسئولو النادي أيضًا لذا سيكون من الصعب الإطاحة به حال خسارة بطولة إفريقيا.

وواصل، أن كولر يمر بمشاكل وأزمات يرغب في حلها من أجل تحقيق أهدافه كاملة منها غياب الجمهور عن المدرجات وأرضية ملعب التتش وأمور إدارية أخرى، وهو ما سيعمل عليه مسئولو النادي الموسم المقبل حتى تكون كل الظروف مُهيّاة للمدرب السويسري للمنافسة على جميع البطولات.

