عاجل.. الضرائب: استمرار العمل بجميع المراكز والمأموريات طوال أيام الأسبوع حتى الساعة السابعة مساءً

الاقتصاد
بوابة الفجر

   صرحت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير على الممولين  بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ للأشخاص الإعتباريين في نهاية أبريل  ٢٠٢٤  ، فلقد تقرر استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية، والمناطق التنفيذية والمأموريات الجغرافية حتى الساعة السابعة مساءً  ، وذلك  اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق  ٢٤ أبريل٢٠٢٤ حتى يوم الثلاثاء  الموافق ٣٠  أبريل ٢٠٢٤  ، مع اعتبار  أيام  الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية  ، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى ٢٠٢٣.

  وطالبت " رشا عبدالعال"  كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح  .

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